Як тільки поліцейські дізналися про злочин, на місце події одразу вирушили слідчі та криміналісти. Експерти з'ясували, що смерть літнього чоловіка була насильницькою.

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За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження щодо умисного вбивства.

Холоднокровно зарізав батька

вбивство на Львівщині
Знаряддя вбивства / Фото поліції Львівщини

  • Як з'ясували слідчі, вбивство у селі Нижня Стинава скоїв 22-річний син загиблого. Між ним та потерпілим під час пиятики стався конфлікт.
  • Молодик напав на пенсіонера та завдав йому численних ударів руками та ногами. Після цього син схопився за ніж та кілька разів ударив ним родича.
  • Від отриманих поранень 66-річний мешканець Львівщини загинув на місці події.

вбивство пенсіонера на Львівщині
22-річному молодику загрожує до 15 років тюрми / Фото поліції Львівщини

Ймовірного вбивцю поліцейські затримали невдовзі після скоєння злочину. Наразі чоловіку вже повідомили про підозру у вбивстві. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Якщо молодого чоловіка визнають винним, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.