Як тільки поліцейські дізналися про злочин, на місце події одразу вирушили слідчі та криміналісти. Експерти з'ясували, що смерть літнього чоловіка була насильницькою.

Дивіться також Різанина на Миколаївщині: суд відправив жінку під домашній арешт

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження щодо умисного вбивства.

Холоднокровно зарізав батька



Знаряддя вбивства / Фото поліції Львівщини

Як з'ясували слідчі, вбивство у селі Нижня Стинава скоїв 22-річний син загиблого. Між ним та потерпілим під час пиятики стався конфлікт.

Молодик напав на пенсіонера та завдав йому численних ударів руками та ногами. Після цього син схопився за ніж та кілька разів ударив ним родича.

Від отриманих поранень 66-річний мешканець Львівщини загинув на місці події.



22-річному молодику загрожує до 15 років тюрми / Фото поліції Львівщини

Ймовірного вбивцю поліцейські затримали невдовзі після скоєння злочину. Наразі чоловіку вже повідомили про підозру у вбивстві. Незабаром суд обере йому запобіжний захід.

Якщо молодого чоловіка визнають винним, йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.