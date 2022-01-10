Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

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Чоловік вбив свого односельця

Правоохоронці встановили, що 9 січня приблизно о 22:00 між двома односельцями виник конфлікт. Під час сварки 30-річний чоловік схопився за ніж та кілька разів вдарив ним свого 50-річного опонента.

Постраждалий потрапив у лікарню. Однак поранення, які йому завдали, були вкрай важкими. Попри зусилля лікарів, чоловік помер.



Чоловік зарізав односельця / Фото поліції Львівщини

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Зловмисника затримали

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне вбивство". Затриманому загрожує від 7 до 15 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.