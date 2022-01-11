Правоохранители уже завершили досудебное расследование. Материалы дела были направлены на рассмотрение суда.

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Мужчина убил собственную мать

Правоохранители установили, что у пьяного 26-летнего жителя Николаева и его матери возникла ссора. Во время словесной перепалки мужчина схватился за топор и несколько раз ударил ее тупой частью.

Пострадавшая получила тяжелые травмы. Она погибла на месте происшествия. После этого злоумышленник позвонил по телефону в полицию и рассказал, что нашел тело матери без признаков жизни. Однако стражи порядка установили, что именно он был причастен к ее убийству.

Полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 7 до 15 лет за решеткой.

Злоумышленник убил женщину топором / Фото полиции Львовской области

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