В доме в момент ссоры супругов находилась их 10-летняя дочь. Девочка побежала к родственникам, и они вызвали полицию.

К теме На Львовщине мужчина жестоко убил беременную жену и перерезал себе горло

Мужчина убил беременную жену

Следователи установили, что 10 декабря примерно в 7:00 в одном из сел Района мужчина убил свою беременную жену. Из собственных источников 24 канал узнал, что трагедия случилась в селе Чайковичи. По словам соседей, семья была внешне счастливой. Супруги имели 2 дочерей. Погибшая находилась на первых месяцах беременности.

В то утро между мужем и женой возник конфликт. Злоумышленник нанес многочисленные удары топором, ножом и табуреткой в голову, туловище, руки и шею женщины. В результате тяжелых травм она скончалась. После этого мужчина пытался совершить самоубийство, перерезав себе горло.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Львовщины

Злоумышленника поместили в СИЗО

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Суд поддержал принципиальную позицию прокурора и избрал мужчине жесткую меру пресечения – содержание под стражей.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить все обстоятельства преступления. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.