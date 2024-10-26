Так, во Львовском областном ТЦК опровергли информацию о якобы "задержании на взятке". Отметили, это информационный вброс.

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Не соответствует действительности

Заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности ни в каком виде. Это информационный вброс, направлен на формирование негативного имиджа военнослужащих Сиховского РТЦК и СП,

– подчеркнули во Львовском областном ТЦК.

Также напомнили, что распространение ложной (компрометирующей) информации направленной на подрыв мер безопасности государства в целом, предоставления любых оценочных суждений без четкой их аргументации и достоверных фактов, и их распространение через различные каналы (особенно Интернет-медиа) с корыстной целью (умыслом), служат лишь одной единственной цели, – подрывать доверие общества к государственным институтам и Сил обороны Украины в целом.

В ТЦК отметили, что спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях по якобы незаконных действий представителей ТЦК, будут проверять правоохранительные органы.

"Требуем опубликовать опровержение информации, изложенной в новостях о якобы задержании военнослужащего Сиховского РТЦК и СП за получение взятки", – подчеркнули в ТЦК.