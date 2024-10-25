За деньги чиновник обещал не переводить военного на службу в зону боевых действий. Об этом сообщает ZAXID.NET, ссылаясь на свои источники.

Смотрите также "Нулевая толерантность": в ВСУ сделали заявление о коррупции в ТЦК

Детали задержания чиновника ТЦК

Работник ТЦК также уверял военного, что за взятку поможет избежать наказания за пребывание на службе в состоянии наркотического опьянения. Чиновника Сиховского районного ТЦК Владимира Лисовского задержали после получения взятки в размере двух тысяч долларов.

Задержанный является начальником группы морально-психологического обеспечения РТЦК. Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Официальную информацию обещают сообщить позже.

Похожая ситуация недавно произошла в Киеве. ГБР задержало 3 должностных лиц Голосеевского РТЦК и 3 гражданских, которые организовали схему незаконного уклонения от мобилизации. Во время обысков у них нашли более 1,2 миллиона долларов наличными и элитный автопарк.