Зловмисника вже затримали й тепер його чекає жорстке покарання. Проте це повідомили наступного дня після інциденту, 29 січня.

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Все починалося зі звичайної сварки

За даними Київської прокуратури, це сталося у квартирі на вулиці Академіка Туполєва. Там між чоловіком та жінкою розпочався словесний конфлікт.

Згодом він переріс сутичку з жахливими наслідками. У ході інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та наніс щонайменше два ножових удари в районі лівої щоки.

Наразі невідомо, чи мала вона ще якісь травми внаслідок інциденту. На фото, які оприлюднили правоохоронці, видно, що потерпілій викликали швидку та госпіталізували.



Постраждала жінка у кареті швидкої / Фото Київської прокуратури

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці розслідують справу як умисне тяжке тілесне ушкодження. Відповідна стаття передбачає ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Поки триватиме слідство, зловмисник, ймовірно, буде перебувати в СІЗО. Запобіжний захід йому мають обрати протягом 2 днів після затримання.

Інша подія нещодавно

16 січня повідомили про жахливий інцидент у Бориславі, що на Львівщині. Там викликали правоохоронців де чулися сильні крики жінки. Коли поліція прибула, виявилося, що там досі чинять насилля.

Патрульні виламали двері подружжя та затримали кривдника. Його жінка в цей момент вже мала розбиту голову та стояла закривавлена. Окрім цього, по квартирі було розкидані шматки скла.

Згодом це прокоментували в поліції Львівщини. Там зазначили, що потерпіла заяву на чоловіка не писала. Мовляв, не має жодних претензій.

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Читайте текст допису Київської прокуратури:

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва слідчими Святошинського управління поліції затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до непоправного знівечення обличчя потерпілої.

Згідно з матеріалами слідства, злочин стався опівночі 28 січня 2022 року у Святошинському районі столиці. У приміщенні квартири будинку по вул. Академіка Туполєва між чоловіком та жінкою, які співмешкають разом, розпочався словесний конфлікт. У ході інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та наніс їй не менше двох ножових порізів по лівій щоці, тим самим спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

