Хотел научить правильно себя вести: суд наказал львовянина за жестокое убийство сожительницы

Во Львове суд вынес приговор 31-летнему мужчине. Он жестоко убил свою сожительницу, потому что хотел "научить ее правильно вести себя и не врать".

Женщина умерла от кровопотери. Обломки ребер повредили ей легкие.

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Мужчина избил сожительницу до смерти

В приговоре суда за 3 ноября говорится, что жестокое убийство произошло 18 марта в селе Белое. 33-летняя женщина примерно в 21:00 вернулась из Львова в дом, где жила с 31-летним Тарасом Василечко.

Мужчине не понравилось, что она гуляла с незнакомыми ему людьми. Он начал избивать сожительницу металлической кочергой. На теле 33-летней женщины эксперты обнаружили многочисленные повреждения:

10 ран, 7 синяков и многочисленные ссадины на голове;

многочисленные ссадины и синяки на всем теле;

переломы носа, нижней челюсти, локтевой кости, ребер и т.д.

Смерть пострадавшей наступила из-за острой кровопотери, которая стала следствием разрыва легких обломками ребер.

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Львовянин хотел научить погибшую "не обманывать"

По словам Тараса Василечко, после избиения сожительница еще была жива. Он помог женщине переодеться и лег рядом с ней спать. Утром мужчина увидел, что пострадавшая умерла.

Злоумышленник 19 марта пошел к соседу и рассказал, что произошло. После этого он пешком отправился во Львов, где его и задержали правоохранители. Свое поведение мужчина объяснил тем, что "хотел научить женщину правильно вести себя и не обманывать его".

Во время судебного заседания Василечко отказался давать показания, однако об обстоятельствах преступления он рассказал во время следственного эксперимента. Судья Перемышлянского райсуда Андрей Савчак, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Его приговорили к 9 годам в тюрьме. По украинскому законодательству на этот приговор еще можно подать апелляцию.