Хотел отомстить: на Львовщине 29-летний мужчина жестоко убил знакомого

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Львовщины. По информации следствия, он из-за длительного конфликта жестоко избил своего 64-летнего знакомого. Пострадавший получил тяжелые травмы и погиб.

Тело умершего злоумышленник спрятал в подсобном помещении. Там оно пролежало несколько дней.

К теме Убийство украинца в Праге: появились подробности трагической гибели стриянина

Тело погибшего нашла соседка

К правоохранителям 11 ноября позвонила жительница города Ходоров Стрыйского района. Она рассказала, что нашла в подсобном помещении во дворе своего соседа его тело.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники других служб полиции. На теле погибшего 64-летнего местного жителя, правоохранители обнаружили многочисленные травмы. Медики установили, что они и стали причиной смерти мужчины.

Полицейские выяснили, что 9 ноября примерно в 23:00 домой к погибшему пришел 29-летний житель одного из сел района. Между мужчинами несколько лет продолжался конфликт. Гость, намереваясь отомстить, жестоко избил хозяина.

Пострадавший получил тяжелые травмы и умер. На следующий день злоумышленник вернулся в дом жертвы, перенес тело в подсобное помещение и скрылся, прихватив с собой некоторые вещи.

Смотрите фото с места преступления / Фото полиции Львовщины

Заметьте Хотел научить правильно себя вести: суд наказал львовянина за жестокое убийство сожительницы

Злоумышленнику грозит тюрьма

Правоохранители уже установили место пребывания злоумышленника и задержали его. Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

Задержанному планируют сообщить о подозрении в умышленном убийстве. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства преступления.