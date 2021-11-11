Украинец так и не пришел в себя в больнице, несмотря на все усилия медиков. Он умер 5 ноября. Полиция до сих пор не задержала предполагаемого убийцу.

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Погибший стриянин мечтал жить в Праге

Жена умершего Светлана Ратова рассказала, что в последний раз ее муж приезжал домой летом. 18 июля, после нескольких лет работы в Польше, он в очередной раз отправился на заработки, однако на этот раз – в Чехию. Павел Ратов работал строителем, а заработанные деньги откладывал, чтобы воплотить семейную мечту.

Как-то мы туристами приехали в Прагу и влюбились в этот город. Мы мечтали приобрести собственное жилье и остаться здесь навсегда,

– добавила женщина.

Вечером 11 октября Светлане позвонил напарник ее мужа. Он рассказал, что Павла госпитализировали с травмой головы. Он был без сознания.

"Я надеялась на его выздоровление, на момент звонка его уже прооперировали и давали хорошие шансы на восстановление, хотя череп имел трещину", – отметила жена умершего.



Семья хотела приобрести в Праге жилье / Фото Светланы Ратовой

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Павла Ратова ударил охранник ночного клуба

Ночью 11 октября мужчина вместе с двумя напарниками-украинцами решил прогуляться по вечерней Праге. По дороге они посетили ночной клуб Goldfingers.

"Мы там раньше никогда не были, у входа нас пригласили промоутеры, сказали, что вход бесплатный", – рассказал напарник погибшего Сергей.

По словам мужчины, атмосфера заведения и музыка им не понравились. Они полистали меню и решили уйти. Сергей первым направился к выходу и пошел к гардеробу. За несколько минут он услышал крики: "Убирайтесь прочь, плохие украинцы!".

Когда мужчина выбежал ко входу в клуб, то увидел Павла с окровавленной головой – он лежал на земле. По словам Сергея, охранник заведения выталкивал его приятелей за дверь, и от одного из ударов Павел упал и разбил голову.

"Когда охранники увидели, что перегнули палку с силой, они вернулись в заведение. Лишь один из них впоследствии вынес влажные салфетки и бумажные полотенца. В то время я уже вызвал полицию и скорую", – подытожил мужчина.

В клубе заявили, что сожалеют об инциденте

Goldfingers позиционирует себя как стрип-клуб. По информации с его фейсбук-страницы, заведение открыли в 1995 году и оно до сих пор занимает первое место среди всех ночных клубов Праги".

В администрации клуба заявили, что знают об этой ситуации. Однако она якобы случилась за пределами заведения. Охранника, который нанес смертельный удар украинцу, уже уволили, а коллектив "очень сожалеет об этом случае".

Goldfingers решительно отмежевывается от подобного поведения и тесно сотрудничает с местными правоохранительными органами,

– добавили в заведении.

В то же время на официальном сайте чешской полиции пока нет никакой информации о ходе расследования.



Украинца избил охранник клуба Goldfingers / Фото Goldfingers

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Посольство помогает семье погибшего

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис отметил, что посольство уже направило обращение к правоохранителям с просьбой предоставить полную информацию об обстоятельствах инцидента. По его словам, об этой трагедии узнали слишком поздно, ведь от полиции сообщений не получили, а семья Ратова обратилась за помощью только на этой неделе. После этого дипломаты сразу же начали действовать.

"Дело находится на особом контроле консульского отдела",

– заверил Перебийнис.

Деньги на транспортировку тела погибшего украинца собирают его друзья и родные. Ранее жена мужа заявляла, что украинское посольство никак не помогало.

"Ее слова о том, что консульство отказалось оказать помощь, касаются того, что консульство не имеет возможности оплатить перевозку тела. Как правило, это делают сами родственники", – отметил посол.

Перебийнис добавил, что посольство помогает семье погибшего с оформлением перевозки его тела в Украину и решением других логистических проблем. Жена Ратова находится в Чехии уже 3 недели. Она организует транспортировку тела мужчины, оформляет документы и проводит собственное расследование его смерти.

В чешской полиции нам рассказали, что с начала 2021 года в этом баре зафиксировали уже 7 подобных случаев, а охранник, который нанес телесные повреждения, несколько раз привлекался к ответственности,

– добавила Светлана Ратова.

Женщина отметила, что этого охранника до сих пор не задержали. Об этом рассказал адвокат, ссылаясь на информацию полиции. Юриста Светлана нашла сама, когда ее муж еще находился в больнице. За сопровождение дела женщине необходимо было заплатить адвокату 5 тысяч крон (примерно 6 тысяч гривен). Однако он денег пока не взял, ведь результатов расследования пока нет.

В ритуальной службе жене погибшего сообщили, что 12 ноября в таможне дали "зеленый свет" на перевозку тела ее мужа за границу. Если все удастся, Павла Ратова похоронят 13 ноября на городском кладбище в Стрые.



Украинца похоронят в Стрые / Фото Павла Ратова