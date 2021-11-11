Вбивство українця у Празі: з'явились подробиці трагічної загибелі стриянина

Українець так і не отямився у лікарні, попри усі зусилля медиків. Він помер 5 листопада. Поліція досі не затримала ймовірного вбивцю.

До теми У Чехії помер українець, якого побив охоронець нічного клубу

Загиблий стриянин мріяв жити у Празі

Дружина померлого Світлана Ратова розповіла, що востаннє її чоловік приїздив додому влітку. 18 липня, після кількох років роботи в Польщі, він вчергове вирушив на заробітки, однак цього разу – до Чехії. Павло Ратов працював будівельником, а зароблені гроші відкладав, щоб втілити родинну мрію.

Якось ми туристами приїхали до Праги й закохалися в це місто. Ми мріяли придбати власне житло і залишитися тут назавжди,

– додала жінка.

Ввечері 11 жовтня Світлані зателефонував напарник її чоловіка. Він розповів, що Павла госпіталізували із травмою голови. Він був непритомним.

"Я сподівалася на його одужання, на момент дзвінка його вже прооперували та давали хороші шанси на відновлення, хоча череп мав тріщину", – зазначила дружина померлого.



Родина хотіла придбати у Празі житло / Фото Світлани Ратової

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Павла Ратова вдарив охоронець нічного клубу

Вночі 11 жовтня чоловік разом із двома напарниками-українцями вирішив прогулятися вечірньою Прагою. Дорогою вони завітали до нічного клубу Goldfingers.

"Ми там раніше ніколи не були, біля входу нас запросили промоутери, казали, що вхід – безкоштовний", – розповів напарник загиблого Сергій.

За словами чоловіка, атмосфера закладу та музика їм не сподобались. Вони погортали меню і вирішили піти геть. Сергій першим попрямував до виходу й пішов до гардероба. За кілька хвилин він почув крики: "Забирайтесь геть, погані українці!".

Коли Чоловік вибіг до входу у клуб, то побачив Павла із закривавленою головою – він лежав на землі. За словами Сергія, охоронець закладу виштовхував його приятелів за двері, й від одного з ударів Павло впав та розбив голову.

"Коли охоронці побачили, що перегнули палицю із силою, вони повернулися до закладу. Лише один з них згодом виніс вологі серветки та паперові рушники. У той час я вже викликав поліцію та швидку", – підсумував чоловік.

У клубі заявили, що шкодують про цей інцидент

Goldfingers позиціює себе як стрип-клуб. За інформацією з його фейсбук-сторінки, заклад відчинили у 1995 році й він досі "займає перше місце серед усіх нічних клубів Праги".

В адміністрації клубу заявили, що знають про цю ситуацію. Однак вона буцімто трапилася за межами закладу. Охоронця, який завдав смертельного удару українцю, вже звільнили, а колектив "дуже шкодує про цей випадок".

Goldfingers рішуче відмежовується від подібної поведінки й тісно співпрацює з місцевими правоохоронними органами,

– додали у закладі.

Водночас на офіційному сайті чеської поліції наразі немає жодної інформації про хід розслідування.



Українця побив охоронець клубу Goldfingers / Фото Goldfingers

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Посольство допомагає родині загиблого

Посол України у Чехії Євген Перебийніс зазначив, що посольство вже скерувало звернення до правоохоронців з проханням надати повну інформацію про обставини інциденту. За його словами, про цю трагедію дізналися надто пізно, адже він поліції повідомлень не отримали, а родина Ратова звернулася за допомогою лише цього тижня. Після цього дипломати одразу ж почали діяти.

"Справа перебуває на особливому контролі консульського відділу",

– запевнив Перебийніс.

Гроші на транспортування тіла загиблого українця збирають його друзі та рідні. Раніше дружина чоловіка заявляла, що українське посольство ніяк не допомагало.

"Її слова про те, що консульство відмовилося надати допомогу, стосуються того, що консульство не має можливості оплатити перевезення тіла. Як правило, це роблять самі родичі", – зазначив посол.

Перебийніс додав, що посольство допомагає родині загиблого з оформленням перевезення його тіла в Україну і розв'язанням інших логістичних проблем. Дружина Ратова перебуває у Чехії вже 3 тижні. Вона організовує транспортування тіла чоловіка, оформлює документи та проводить власне розслідування його смерті.

У чеській поліції нам розповіли, що з початку 2021 року у цьому барі зафіксували вже 7 подібних випадків, а охоронець, який наніс тілесні ушкодження, кілька разів притягався до відповідальності,

– додала Світлана Ратова.

Жінка зауважила, що цього охоронця досі не затримали. Про це розповів адвокат, посилаючись на інформацію поліції. Юриста Світлана знайшла сама, коли її чоловік ще перебував у лікарні. За супровід справи жінці необхідно було заплатити адвокату 5 тисяч крон (приблизно 6 тисяч гривень). Проте він грошей поки не взяв, адже результатів розслідування наразі немає.

У ритуальній службі дружині загиблого повідомили, що 12 листопада у митниці дали "зелене світло" на перевезення тіла її чоловіка через кордон. Якщо все вдасться, Павла Ратова поховають 13 листопада на міському кладовищі в Стрию.



Українця поховають у Стрию / Фото Павла Ратова