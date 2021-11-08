Как рассказала супруга украинца Светлана Ратова, Павел все это время был без сознания.

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Охранник обзывал украинцев

По словам Светланы, ее муж 10 октября в компании двух украинцев, с которыми вместе работал строителем, пошли прогуляться по вечерней Праге. Возвращаясь домой, мужчины зашли в ночной клуб Goldfingers. Правда, долго они там не задержались, а сразу направились к выходу. Охранник, стоявший на входе в клуб, начал словесно оскорблять украинцев.

Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили прочь, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист,

– сказала жена погибшего.

Уже на улице охранник ударил Павла Ратова. Мужчина упал и разбил голову.

"Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил голову и потерял сознание. Больше в сознание он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", – добавила жена.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

В больнице у мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Павел Ратов пробыл в реанимации без сознания около месяца. В пятницу, 5 ноября, Павел Ратов умер в больнице, не приходя в сознание.

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Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержали. Адвокат семьи погибшего выяснил, что охранник раньше занимался боксом. Более того, его уже привлекали к уголовной ответственности.

Обратите внимание! Светлана Ратова, сейчас находится в Праге, она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Все расходы по перевозке тела жена взяла на себя, по ее словам, в украинском консульстве ей отказали в помощи.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.