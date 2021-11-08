Инцидент произошел в селе Слободка Миргородского района. Об опасной для жизни 53-летней женщине ситуации сообщил ее родственник.

На тему Какие симптомы коронавируса у вакцинированных

Он сообщил полиции, что бывший муж не пускает врачей в дом, чем нарушает право женщины на получение медицинской помощи в больнице. На месте выяснили, что мужчины нет дома, а дверь заперта.

Женщину осмотрели медики / Фото пресс-службы Нацполиции

Чтобы медики смогли попасть к больной женщине – капитан полиции сорвал навесной замок. Истощенная владелица дома была в сознании. Впрочем, в критическом состоянии. После того, как женщину осмотрели и стабилизировали состояние, ее перенесли в машину "скорой помощи.

Что диагностировали медики

Больную госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения. У нее диагностировали острую пневмонию и подозрение на инфицирование COVID-19. Сейчас за женщиной ухаживают медики.



У женщины диагностировали острую пневмонию / Фото пресс-службы Нацполиции

В полиции отметили, что в ближайшее время дадут оценку действиям 66-летнего мужчины, умышленно рисковавшего жизнью бывшей жены. Правоохранительные органы собирают необходимые материалы, чтобы принять правовое решение.

Мужчина не пускал врачей к больной женщине: смотрите видео

COVID-19 в Украине: последние новости