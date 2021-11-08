Інцидент трапився у селі Слобідка Миргородського району. Про небезпечну для життя 53-річної жінки ситуацію повідомив її родич.

До теми Які симптоми коронавірусу у вакцинованих

Він повідомив поліції, що колишній чоловік не впускає лікарів до будинку, чим порушує право жінки на отримання медичної допомоги в лікарні. На місці з'ясували, що чоловіка немає вдома, а двері замкнені.



Жінку оглянули медики / Фото пресслужби Нацполіції

Аби медики змогли потрапити до хворої жінки – капітан поліції зірвав навісний замок. Виснажена власниця будинку була у свідомості. Втім, у критичному стані. Після того, як жінку оглянули та стабілізували стан – її перенесли до карети швидкої допомоги.

Що діагностували медики

Хвору госпіталізували до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. У неї діагностували гостру пневмонію та підозру на інфікування COVID-19. Зараз за жінкою доглядають медики.



У жінки діагностували гостру пневмонію / Фото пресслужби Нацполіції

У поліції зазначили, що найближчим часом дадуть оцінку діям 66-річного чоловіка, який умисне ризикував життям дружини. Наразі правоохоронні органи збирають необхідні матеріали, щоб прийняти правове рішення.

Чоловік не пускав лікарів до хворої жінки: дивіться відео



COVID-19 в Україні: останні новини