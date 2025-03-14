Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире 24 Канала отметил, что единого мнения среди украинского общества и военных по поводу ведения переговоров и установления перемирия, по его убеждению, сегодня нет.

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Есть ли инструмент для контроля соблюдения перемирия?

Федоренко озвучил, что видит сейчас риски. Он уверен, что от России не удастся дождаться никаких четких требований по возможности прекращения ведения боевых действий сроком на 30 дней. Любые договоренности нужно контролировать, однако сейчас механизма, который мог бы обеспечить возможность осуществлять контроль за нарушением правил условного перемирия, по словам командира полка, нет.

Он также добавил, что с 2014 года Россия не раз нарушала правила, открывала огонь по украинским военным, при этом нагло обвиняла в обстрелах украинскую сторону. Поэтому такой сценарий может воплотиться и сейчас.

"Россия выдвигает условия по Курщине, о возможности не просто освобождения этих территорий украинским войском, а Путин стремится, чтобы наши военные, которые там выполняют задачи, добровольно сдались в плен по указанию Киева, но такого точно не произойдет. В критической ситуации когда-то было принято решение по "Азову", тогда Россия не придерживалась никаких взятых на себя обязательств", – напомнил Федоренко.

О вероятности наступления 30-дневного режима тишины

Командир полка сегодня не видит, что у Украины есть возможность в краткосрочной перспективе оказаться в стадии 30-дневного перемирия с Россией. Он подчеркнул, что наше государство должно продолжать мобилизационный процесс, обучать людей выполнять боевые задачи на поле боя, заботиться о развитии украинских программ по дронах, о поддержке наших партнеров.

Россия понимает только силу. Только там, где она получает по зубам, она отползает. Поэтому, друзья, я бы не тешил себя иллюзиями о том, что все как-то может решиться без нашего участия,

– подчеркнул Федоренко.

К сведению! 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес", который выполняет боевые задачи на двух ключевых направлениях Харьковщины (в районах Купянска и Двуречной), объявил сбор на закупку Starlink-терминалов. Они необходимы для качественной связи, оперативной передачи разведданных, корректировки ударов, вызова эвакуации. Номер карты банка: 4441 1111 2305 1728. Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/AAtKwDgoTy