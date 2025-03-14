Пойдет ли Киев на условия главы Кремля ответил во время брифинга секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко, передает 24 Канал.

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Что говорят в Раде

Костенко заверил, что в Украине не отменят ни мобилизацию, ни военное положение, ведь речь идет о перемирии на 30 дней, а не о мире.

Кроме того, нардеп отметил, что этот период "затишья" Москва может использовать для усиления военного потенциала и дестабилизации Украины изнутри.

Также чиновник напомнил, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня еще до полномасштабного вторжения. Сегодня проконтролировать соблюдение договоренностей будет очень трудно, ведь интенсивные боевые действия продолжаются на протяженности почти 970 километров. Это означает, что враг может прибегать к различным провокациям, в ответ на которые Силы обороны будут вынуждены браться за оружие.