Засекреченные отчеты разведки США ставят под сомнение готовность Владимира Путина завершить войну против Украины. Они доказывают, что российский президент не отказался от своей максималистской цели – доминирования над Украиной, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Путин предлагает свою версию перемирия, которая противоречит предложению США и Украины, – ISW

Путин все еще хочет всю Украину

Несколько американских чиновников на условиях анонимности рассказали, что один из секретных отчетов, разосланных чиновникам администрации Трампа, датирован 6 марта, отмечает, что глава Кремля до сих пор решительно настроен установить контроль над Киевом.

Некоторые нынешние и бывшие чиновники США считают, что даже если Путин согласится на временное перемирие, он использует его, чтобы перегруппировать и усилить свои войска – и, вероятно, нарушит условия соглашения, создав провокацию, в которой впоследствии обвинит Украину.

Другие чиновники отметили, что отчеты содержат более осторожные оценки относительно того, на какие условия мира может согласиться Путин. Однако они признают, что нет никаких признаков того, что он отступил от своего требования включить Украину в сферу безопасности и экономического влияния России. "У него давнее желание восстановить "матушку-Россию", – сказал один из чиновников.

"Я не верю, что прекращение огня, даже перемирие или договор, станут концом этой истории", – сказал Юджин Румер, бывший сотрудник разведки США и эксперт по России в Фонде Карнеги за международный мир. "Это новое постоянное противостояние между Россией и остальной Европой", – добавил эксперт.

Непонятно, или лично Трампа ознакомили с разведывательным отчетом от 6 марта, но источник сообщил, что это тот тип анализа, который традиционно предоставляется президенту.

Некоторые из оценок США по неуступчивости Путина, похоже, раздражают Трампа, заявил другой источник. На самом деле Трамп и его помощники в последние дни заговорили о возможности введения жестких новых санкций против России, если она откажется прекратить войну. Они не уточнили, что именно будут предусматривать эти санкции, хотя Трамп заявил, что они "могут быть сокрушительными".

"Президент отчаянно хочет заключить сделку", – сказал источник. "А россияне не демонстрируют никаких признаков уступок. Они лишь выдвигают новые требования".