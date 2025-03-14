Засекречені звіти розвідки США ставлять під сумнів готовність Владіміра Путіна завершити війну проти України. Вони доводять, що російський президент не відмовився від своєї максималістської мети – домінування над Україною, передає 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Дивіться також Путін пропонує свою версію перемир'я, яка суперечить пропозиції США та України, – ISW

Путін усе ще хоче всю Україну

Кілька американських чиновників на умовах анонімності розповіли, що один із секретних звітів, розісланих посадовцям адміністрації Трампа, датований 6 березня, зазначає, що очільник Кремля досі рішуче налаштований встановити контроль над Києвом.

Деякі нинішні та колишні посадовці США вважають, що навіть якщо Путін погодиться на тимчасове перемир'я, він використає його, щоб перегрупувати та посилити свої війська — і, ймовірно, порушить умови угоди, створивши провокацію, в якій згодом звинуватить Україну.

Інші чиновники зазначили, що звіти містять більш обережні оцінки щодо того, на які умови миру може погодитися Путін. Однак вони визнають, що немає жодних ознак того, що він відступив від своєї вимоги включити Україну до сфери безпеки та економічного впливу Росії. "У нього давнє бажання відновити "матінку-Росію", — сказав один із посадовців.

"Я не вірю, що припинення вогню, навіть перемир'я чи договір, стануть кінцем цієї історії", – сказав Юджин Румер, колишній співробітник розвідки США та експерт з Росії у Фонді Карнегі за міжнародний мир. "Це нове постійне протистояння між Росією та рештою Європи", – додав експерт.

Незрозуміло, чи особисто Трампа ознайомили з розвідувальним звітом від 6 березня, але джерело повідомило, що це той тип аналізу, який традиційно надається президентові.

Деякі з оцінок США щодо непоступливості Путіна, схоже, дратують Трампа, заявило інше джерело. Насправді Трамп та його помічники останніми днями заговорили про можливість запровадження жорстких нових санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну. Вони не уточнили, що саме передбачатимуть ці санкції, хоча Трамп заявив, що вони "можуть бути нищівними".

"Президент відчайдушно хоче укласти угоду", — сказало джерело. "А росіяни не демонструють жодних ознак поступок. Вони лише висувають нові вимоги".