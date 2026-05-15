Хулиганство, а не покушение, - Садовый впервые прокомментировал инцидент с прохожим

Посреди дня 15 мая мэра Львова Андрея Садового облили неизвестным веществом.

О случае рассказал также сам Садовый.

Что сказал мэр Львова об инциденте?

Утром, когда Садовый направлялся на работу, к нему подбежал неизвестный и вылил на спину ведро грязной жидкости. После этого, отметил мэр города, он просто переоделся, а вещи планирует постирать вечером. Событие это Садовый расценивает как хулиганство, а не покушение.

Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать,

– написал он.

К тому же чиновник отметил, что даже не ожидал, что этот случай станет топ-новостью дня. В полиции уже установили личность нападающего. Им оказался 46-летний местный житель. По факту открыто производство по статье "хулиганство", продолжается досудебное расследование.

Предварительно сообщается, что мэра облили водой, однако окончательно это подтвердят после экспертизы. Инцидент произошел около 10:40 на площади Рынок.

Отметим, что Андрей Садовый занимает должность городского головы Львова более 20 лет – с 25 апреля 2006 года. Местные доверяли ему победу на всех последующих выборах.

Когда еще были нападения на Садового?

Один из случаев произошел в 2016 году. Тогда мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил о якобы намерении застрелить мэра Львова Андрея Садового, сообщив, что имеет оружие и находится в кафе на Лычаковской. Полиция приехала на место, но ничего подозрительного не обнаружила.

Впоследствии выяснилось, что звонок совершил 21-летний заключенный одной из колоний во Львовской области, использовав чужие данные.

Ранее в октябре 2015 года в дом Садового бросили гранату РГД. Взрыв произошел ночью, когда в доме находилась семья мэра, но никто не пострадал. Нападавшего задержали на месте, у него нашли еще боеприпасы, а затем установили его связь с военной службой и розыск за дезертирство.

Еще раньше, в 2014 году, дом мэра дважды обстреливали из гранатомета, что повлекло за собой значительные повреждения здания.