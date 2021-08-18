Иностранцы зарезали и жарили козу в парке "Вознесение" во Львове

Во Львове 18 августа вызвали патрульных в парк "Вознесение". Правоохранителям сообщили, что несколько неизвестных хотят зарезать козу и повели ее в лес.

Когда правоохранители приехали, животное было уже мертвым и жарилось на костре. Злоумышленниками оказались иностранцы.

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Купили в деревне неподалеку

По прибытию правоохранители установили, что злоумышленников было 4. Они рассказали, что купили животное в селе неподалеку от Львова. Они планировали ее вскоре съесть.

Все иностранцы были разного возраста – 24, 26, 30 и 34 года. Патрульные вызвали на место следователей.

Козлик, которого жарили иностранцы / Фото патрульной полиции

Что грозит за такие действия

Правоохранители начали расследовать этот случай, как жестокое обращение с животными совершенное группой лиц. Если мужчин признают виновными, им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Похожее событие недавно

В Днепре 14 июня произошло похожее событие. Там 12 граждан Нигерии отрезали головы 4 козлов и бросили их тела в огонь. Иностранцы объяснили полицейским свои действия тем, что просто праздновали день рождения.

Однако патрульным не понравился такой способ празднования знаковых дат. Поэтому они предупредили мужчин, что это может обернуться для них довольно серьезными последствиями.