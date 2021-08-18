Іноземці зарізали та смажили козу в парку "Знесіння" у Львові

У Львові 18 серпня викликали патрульних до парку "Знесіння". Правоохоронцям повідомили, що кілька невідомих хочуть зарізати козу та повели її в хащі.

Коли правоохоронці приїхали, тварина була вже мертвою та смажилася на вогнищі. Зловмисниками виявилися іноземці.

До теми П'яні жителі Дніпропетровщини вкрали козу: провернули цілу операцію – фото

Купили в селі неподалік

По прибуттю правоохоронці встановили, що зловмисників було 4. Вони розповіли, що купили тварину в селі неподалік від Львова. Вони планували її невдовзі з'їсти.

Усі іноземці були різного віку – 24, 26, 30 та 34 роки. Патрульні викликали на місце слідчих.



Козлик, якого смажили іноземці / Фото Патрульної поліції

Що загрожує за такі дії

Правоохоронці почали розслідувати цей випадок, як жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб. Якщо чоловіків визнають винними, їм загрожує від 5 до 8 років в'язниці.

Схожа подія нещодавно

У Дніпрі 14 червня сталася схожа подія. Там 12 громадян Нігерії відрізали голови 4 козлів і кинули їхні тіла в багаття. Іноземці пояснили поліцейським свої дії тим, що просто святкували день народження.

Проте патрульним не сподобався такий спосіб відзначання знакових дат. Тому вони попередили чоловіків, що це може обернутися для них досить серйозними наслідками.