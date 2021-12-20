В Карпатах травмировались 2 туриста: им помогли спасатели
Источник:ГСЧС Львовщины
На горе Тростян 19 декабря травмировались 2 лыжника. Спасатели спустили их к подножию и передали медикам.
Спасатели отметили, что в местах массового катания с гор неумелый и недисциплинированный лыжник – это серьезная опасность для окружения. Поэтому при спуске обязательно следует соблюдать все правила безопасности.
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В Карпатах травмировались туристы
Сотрудники Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Тростян 19 декабря помогли двум травмированным туристам.
- 19-летний львовянин при спуске повредил левую ногу.
- В свою очередь, 41-летняя лыжница из Чернигова также травмировала левую ногу.
Спасатели оказали пострадавшим медицинскую помощь. После этого они спустили туристов к подножию горы и передали врачам.
Как не травмироваться, катаясь на лыжах
Сотрудники ГСЧС рассказали, что для того чтобы не травмироваться на горнолыжных трассах, нужно выполнять несколько простых правил:
- всегда соблюдайте безопасную скорость, которая даст время для дополнительного маневра, чтобы избежать столкновения;
- не злоупотребляйте алкоголем во время катания, ведь время реакции значительно уменьшается;
- надевайте защитное снаряжение;
- не съезжайте с трасс.
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