В Карпатах травмировались 2 туриста: им помогли спасатели

На горе Тростян 19 декабря травмировались 2 лыжника. Спасатели спустили их к подножию и передали медикам.

Спасатели отметили, что в местах массового катания с гор неумелый и недисциплинированный лыжник – это серьезная опасность для окружения. Поэтому при спуске обязательно следует соблюдать все правила безопасности.

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В Карпатах травмировались туристы

Сотрудники Славской поисково-спасательной группы на лыжной трассе горы Тростян 19 декабря помогли двум травмированным туристам.

19-летний львовянин при спуске повредил левую ногу.

В свою очередь, 41-летняя лыжница из Чернигова также травмировала левую ногу.

Спасатели оказали пострадавшим медицинскую помощь. После этого они спустили туристов к подножию горы и передали врачам.

Как не травмироваться, катаясь на лыжах

Сотрудники ГСЧС рассказали, что для того чтобы не травмироваться на горнолыжных трассах, нужно выполнять несколько простых правил:

всегда соблюдайте безопасную скорость, которая даст время для дополнительного маневра, чтобы избежать столкновения;

не злоупотребляйте алкоголем во время катания, ведь время реакции значительно уменьшается;

надевайте защитное снаряжение;

не съезжайте с трасс.

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