Санавиация МВД доставляет в больницы больных в критическом состоянии и органы для трансплантации. За последние 6 месяцев они совершили 85 вылетов.

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Пенсионер упал с высоты

Вертолет МВД Airbus Helicopters Н-145 17 декабря доставил 70-летнего пациента из села Корсов во Львовскую больницу скорой медицинской помощи. Мужчина упал с высоты и получил тяжелые травмы.

В спасательной миссии приняли участие специалисты Центра авиационного обеспечения Нацполиции и Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Мужчину доставили в больницу на вертолете / Фото полиции Львовщины

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Санавиация МВД совершила 85 вылетов

В марте 2021 года по инициативе МВД и Минздрава в Украине создали Единое аэромедицинское пространство. Оно предусматривает введение системы аэромедицинской эвакуации труднотравмированных или пациентов в критическом состоянии. Также на вертолетах доставляют органы для трансплантации.

За последние полгода санавация МВД совершила 85 вылетов. От каждого из них зависела жизнь и здоровье граждан. В частности, во Львовской области совершили 38 таких вылетов.

Пострадавший находится в больнице / Фото полиции Львовщины