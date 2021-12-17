Впав з висоти: на Львівщині важкотравмованого чоловіка доставили у лікарню на вертольоті

Санавіація МВС доставляє до лікарень хворих у критичному стані та органи для трансплантації. За останні 6 місяців вони здійснили 85 вильотів.

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Пенсіонер впав з висоти

Гвинтокрил МВС Airbus Helicopters Н-145 17 грудня доправив 70-річного пацієнта з села Корсів до Львівської лікарні швидкої медичної допомоги. Чоловік впав з висоти та отримав важкі травми.

У рятувальній місії взяли участь фахівці Центру авіаційного забезпечення Нацполіції та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Чоловіка доставили у лікарню на вертольоті / Фото поліції Львівщини

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Санавіація МВС здійснила 85 вильотів

У березні 2021 року, за ініціативи МВС та МОЗ, в Україні створили Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації важкотравмованих або пацієнтів у критичному стані. Також гелікоптерами доставляють органи для трансплантації.

За останні пів року санавіація МВС здійснила 85 вильотів. Від кожного з них залежало життя і здоров'я громадян. Зокрема, на Львівщині здійснили 38 таких вильотів.



Постраждалий наразі перебуває у лікарні / Фото поліції Львівщини