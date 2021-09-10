Любил людей и жизнь: умер известный львовский врач Борис Кривко

На 85 году жизни скончался Борис Кривко. Он был заслуженным врачом РСФСР, Почетным гражданином Трускавца и главным врачом Львовской областной клинической больницы.

Кривко дважды был депутатом Львовского облсовета. Также с 2010 до 2017 года он руководил МОО "Совет Старейшин".

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Умер известный львовский врач

Борис Кривко умер 9 сентября на 85 году жизни. Он был Почетным гражданином Трускавца и заслуженным врачом РСФСР. Почти 10 лет Кривко возглавлял Львовскую областную клиническую больницу.

Он всегда был примером для подражания и вдохновения для друзей и коллег, профессиональный, отзывчивый, требовательный, всегда улыбающийся и позитивно настроен. А больница для него была особым местом, ведь много лет Борис Степанович посвятил областной клинической больницы,

– вспоминают ЛОКБ.

В Трускавецком горсовете рассказали, что Кривко много говорил о личности, порядочности, патриотизме и правдивости, а в его сердце всегда была Украина.

"Жизнелюб, который наполнял добром, опекой и заботой каждого, кто был рядом. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Бориса Степановича, большинство из которых сейчас живут во Львове. Вся община Трускавца скорбит вместе с Вами", – говорится в сообщении.

Панихида состоится во Львове в часовне на улице Пекарской. Чин похорон начнется 11 сентября в 12:00 от часовни и продолжится на Лычаковское кладбище.

Текст сообщения Трускавецкого горсовета:

Не стало Бориса Степановича Кривко

С прискорбием и скорбью сообщаем о большой потере ... Сегодня, на 85 году жизни, скончался Борис Степанович Кривко. Известный трускавчанин, дважды депутат Львовского областного совета, заслуженный врач РСФСР, Почетный гражданин Трускавца, руководитель МОО "Совет Старейшин" с 2010 – 2017 года. И это лишь малая часть заслуг этого мудрого и неординарного человека.

"Он всегда был примером для подражания и вдохновения для друзей и коллег, профессиональный, отзывчивый, требовательный, всегда улыбающийся и позитивно настроенный ... А больница для него была особым местом, ведь много своих лет Борис Степанович посвятил именно областной клинической больницы", – вспоминают о Борисе Степановича коллеги из Львовской областной клинической больницы, которую он возглавлял почти 10 лет.

Он хорошо знал и много говорил о личности и порядочности, патриотизме и правдивости, а в его сердце всегда была Украина. Жизнелюб, который наполнял добром, опекой и заботой каждого кто был рядом.

Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Бориса Степановича, большинство из которых сейчас живут во Львове. Вся община Трускавца скорбит вместе с Вами.

Панихида за упокой души Бориса Кривко пройдет во Львове в часовне на улице Пекарской. Чин похорон начнется в субботу, 11 сентября в 12:00 от часовни и продолжится на Лычаковское кладбище – последнем месте упокоения Бориса Кривко.

Присоединяемся к искренней молитве за упокой души умершего и просим Господа поселить в райском саду, где праведные отдыхают. Пусть земля будет пухом, а Господь Бог пошлет царство небесное и вечную память.