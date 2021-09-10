Любив людей та життя: помер відомий львівський лікар Борис Кривко

На 85 році життя помер Борис Кривко. Він був заслуженим лікарем РСР, Почесним громадянином Трускавця та головним лікарем Львівської обласної клінічної лікарні.

Кривко двічі був депутатом Львівської облради. Також з 2010 до 2017 року він керував МГО "Рада Старійшин".

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Помер відомий львівський лікар

Борис Кривко помер 9 вересня на 85 році життя. Він був Почесним громадянином Трускавця та заслуженим лікарем РСР. Майже 10 років Кривко очолював Львівську обласну клінічну лікарню.

Він завжди був прикладом до наслідування і натхнення для друзів і колег, професійний, чуйний, вимогливий, завжди усміхнений і позитивно налаштований. А лікарня для нього була особливим місцем, адже багато років Борис Степанович присвятив Львівській обласній клінічній лікарні,

– згадують ЛОКЛ.

У Трускавецькій міськраді розповіли, що Кривко багато говорив про особистість, порядність, патріотизм та правдивість, а у його серці завжди була Україна.

"Життєлюб, який сповнював добром, опікою і турботою кожного, хто був поруч. Висловлюємо глибоке співчуття родині та близьким Бориса Степановича, більшість з яких зараз мешкають у Львові. Уся громада Трускавця сумує разом з Вами", – мовиться у повідомленні.

Парастас відбудеться у Львові в каплиці на вулиці Пекарській. Чин похорону розпочнеться 11 вересня о 12:00 від каплиці й продовжиться на Личаківському кладовищі.

Текст повідомлення Трускавецької міськради:

Не стало Бориса Степановича Кривка

З великим сумом та скорботою повідомляємо про велику втрату… Сьогодні, на 85 році життя, відійшов у вічність Борис Степанович Кривко. Відомий трускавчанин, двічі депутат Львівської обласної ради, заслужений лікар РСР, Почесний громадянин Трускавця, керівник МГО "Рада Старійшин" з 2010 – 2017 року. І це лише мала частина заслуг цього мудрого і неординарного чоловіка.

"Він завжди був прикладом до наслідування і натхнення для друзів і колег, професійний, чуйний, вимогливий, завжди усміхнений і позитивно налаштований…А лікарня для нього була особливим місцем, адже багато своїх років Борис Степанович присвятив саме Львівській обласній клінічній лікарні", – згадують про Бориса Степановича колеги з Львівської Обласної клінічної лікарні, яку він очолював майже 10 років.

Він добре знав і багато говорив про особистість та порядність, патріотизм та правдивість, а у його серці завжди була Україна. Життєлюб, який сповнював добром, опікою і турботою кожного хто був поруч.

Висловлюємо глибоке співчуття родині та близьким Бориса Степановича, більшість з яких зараз мешкають у Львові. Уся громада Трускавця сумує разом з Вами.

Парастас за упокій душі Бориса Кривка пройде у Львові в каплиці на вулиці Пекарській. Чин похорону розпочнеться у суботу, 11 вересня о 12:00 від каплиці й продовжиться на Личаківському кладовищі – останньому місці спочину Бориса Кривка.

Приєднуємося до щирої молитви за упокій душі померлого і просимо Господа оселити у райському саду, де праведні спочивають. Хай земля буде пухом, а Господь Бог пошле царство небесне і вічну пам'ять.