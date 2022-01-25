Во Львове из-за осложнений COVID-19 умерла 36-летняя роженица
Источник:ZAXID.NET
Во Львове 21 января умерла 36-летняя роженица из Сокальщины. Она заболела коронавирусом, однако сначала лечилась дома и не обращалась за помощью к врачам.
Женщина скончалась на 16 день после рождения ребенка. Младенец появился на свет с помощью кесарева сечения.
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Во Львове умерла больная коронавирусом роженица
Заведующий отделением интенсивной терапии и анестезиологии Центра легочного здоровья Вячеслав Бондарь рассказал, что 36-летняя женщина с Сокальщины заболела коронавирусом 25 декабря. Она не обращалась к врачам и лечилась самостоятельно. Однако уже 2 января женщину привезли в медучреждение с высокой температурой, интоксикацией и дыхательной недостаточностью.
У пациентки нарастала дыхательная недостаточность, и ее 5 января перевели в реанимацию. Чтобы облегчить состояние беременной и спасти ребенка, 6 января и ей на 32 неделе беременности сделали кесарево сечение. После этого пациентку перевели на ИВЛ. К сожалению, спасти ее не удалось. 21 января она умерла,
– заметил Бондарь.
По словам врача, у пациентки это были вторые роды. Она была невакцинированной.
"Беременные входят в группу риска и обязательно должны быть вакцинированы, а 99% беременных, которые попадают к нам, не имеют вакцинации. Это первое. Второе. Если появились симптомы болезни, не надо сидеть дома и ждать, что все пройдет, а вовремя обращаться за медицинской помощью", – отметил медик.
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Коронавирус стремительно распространяется среди беременных
Бондарь отметил, что многих больных удается спасти, если они вовремя обращаются за помощью к врачам. Коронавирус – непредсказуем. Он может вызвать тяжелые осложнения не только у пожилых людей, но и у молодежи. По состоянию на 25 января в больницах находятся 64 беременных с COVID-19:
- 22 – во Львовском областном перинатальном центре;
- 42 – в центре легочного здоровья.
Все они находятся в состоянии средней тяжести. Директор перинатального центра Мария Малачинская отметила, что в области стремительно растет статистика заболеваемости коронавирусом среди беременных.
"Это очень настораживает. Каждая женщина по возможности должна понимать, что она отвечает не только за свое здоровье, но и за будущее. Мы создали пункт вакцинации в Львовском областном клиническом перинатальном центре, где каждая беременная может вакцинироваться под наблюдением врача акушер-гинеколога", – добавила врач.
Малачинская призвала всех беременных вакцинироваться против коронавируса и активнее заботиться о своем здоровье.
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