У Львові через ускладнення COVID-19 померла 36-річна породілля

У Львові 21 січня померла 36-річна породілля з Сокальщини. Вона захворіла коронавірус, однак спершу лікувалася вдома й не зверталася за допомогою до лікарів.

Жінка померла на 16 день після народження дитини. Немовля з'явилося на світ за допомогою кесаревого розтину.

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У Львові померла хвора на коронавірус породілля

Завідувач відділення інтенсивної терапії та анестезіології Центру легеневого здоров'я В'ячеслав Бондар розповів, що 36-річна жінка з Сокальщини захворіла на коронавірус 25 грудня. Вона не зверталася до лікарів та лікувалася самотужки. Однак вже 2 січня жінку привезли до медзакладу з високою температурою, інтоксикацією та дихальною недостатністю.

У пацієнтки наростала дихальна недостатність і її 5 січня перевели в реанімацію. Аби полегшити стан вагітної й врятувати дитину 6 січня їй на 32 тижні вагітності зробили кесарів розтин. Після цього пацієнтку перевели на ШВЛ. На жаль, врятувати її не вдалося. 21 січня вона померла,

– зауважив Бондар.

За словами лікаря, у пацієнтки це були другі пологи. Вона була невакцинованою.

"Вагітні входять до групи ризику й обов'язково повинні бути вакциновані, а 99% вагітних, які потрапляють до нас, не мають вакцинації. Це перше. Друге. Якщо з'явилися симптоми хвороби, не треба сидіти вдома і чекати, що все мине, а вчасно звертатися по медичну допомогу", – зазначив медик.

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Коронавірус стрімко поширюється серед вагітних

Бондар зазначив, що багатьох хворих вдається врятувати, якщо вони вчасно звертаються за допомогою до лікарів. Коронавірус – непередбачуваний. Він може викликати важкі ускладнення не лише у літніх людей, а й у молоді. Станом на 25 січня у лікарнях перебувають 64 вагітні з COVID-19:

22 – у Львівському обласному перинатальному центрі;

42 – у Центрі легеневого здоров'я.

Усі вони перебувають у стані середньої важкості. Директорка перинатального центру Марія Малачинська зазначила, що в області стрімко зростає статистика захворюваності на коронавірус серед вагітних.

"Це дуже насторожує. Кожна жінка при надії має розуміти, що вона відповідає не лише за своє здоров'я, але й за майбутнє. Ми створили пункт вакцинації у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, де кожна вагітна може вакцинуватись під наглядом лікаря акушер-гінеколога", – додала лікарка.

Малачинська закликала усіх вагітних вакцинуватися проти коронавірусу та активніше дбати про своє здоров'я.



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