Во Львове мужчина под наркотиками залез в чужую квартиру и не смог спуститься: видео

Львовянин под наркотиками 9 февраля забрался в чужую квартиру через окно. Когда он увидел владелицу дома, то пытался спуститься по тому же пути.

Мужчине не удавалось слезть с балкона своими силами. Ему помогли патрульные.

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Львовянин под наркотиками залез в чужую квартиру

Приблизительно в 5:00 в полицию позвонила по телефону жительница многоэтажки на улице Симона Петлюры. Она рассказала, что в ее квартиру проник неизвестный мужчина.

Злоумышленник залез в чужое жилище, разбив окно. Когда это увидели владельцы, то он пытался спуститься по тому же пути, но застрял.

Когда патрульные батальона приехали на место происшествия, то увидели на балконе второго этажа неизвестного. Полицейский поднялся туда и помог ему слезть,

– рассказали в полиции.

Патрульные оказали травмированному 28-летнему мужчине в медицинскую помощь. Он поранил руки, когда разбил окно.

После этого львовянин был госпитализирован с признаками наркотического опьянения. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Мужчина под наркотиками проник в чужую квартиру: видео