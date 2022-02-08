Суд вынес такое решение, несмотря на отсутствие вины работников железной дороги в этом ДТП. Парень никак не реагировал на звуковые сигналы, а поезд уже не мог остановиться.

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Поезд сбил 20-летнего парня

В городе Сколе в ноябре 2018 года пригородный поезд сообщением Львов – Лавочное насмерть сбил 20-летнего жителя села Коростив. В постановлении суда говорится, что родители погибшего обратились с иском к Укрзализныце. Они требовали возместить причиненный моральный ущерб – 300 тысяч гривен.

Авария произошла вне железнодорожного переезда или других мест, где можно переходить пути. В момент столкновения парень находился между рейсами и не реагировал на звуковые сигналы. Экспертиза подтвердила, что в этот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. В крови погибшего обнаружили метадон.

Правоохранители закрыли уголовное производство по факту смерти парня из-за отсутствия состава правонарушения в действиях машиниста. Он не мог избежать аварии, а гибель пострадавшего наступила по его неосторожности.

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Родители отсудили 300 тысяч гривен

Во время заседания представитель Укрзализныци просил суд отказать в удовлетворении иска родителей погибшего, поскольку работники железной дороги не были виновны в его смерти. Однако суд счел, что отсутствие вины машиниста и закрытие уголовного производства не освобождают от обязанности возместить моральный ущерб.

Судья Сколевского райсуда Виктория Курницкая, исследовав материалы дела, удовлетворила иск семьи парня частично. Укрзализныцю обязали выплатить матери и отцу по 150 тысяч гривен. По украинскому законодательству это решение суда еще можно обжаловать в апелляции.