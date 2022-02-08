Суд виніс таке рішення, попри відсутність провини працівників залізниці у цій ДТП. Хлопець ніяк не реагував на звукові сигнали, а потяг вже не міг вчасно зупинитися.

До теми Потяг Івано-Франківськ – Київ протаранив авто на колії: люди дивом врятувались

Потяг збив 20-річного хлопця

У місті Сколе у листопаді 2018 року приміський потяг сполученням Львів – Лавочне на смерть збив 20-річного жителя села Коростів. У постанові суду мовиться, що батьки загиблого звернулись з позовом до Укрзалізниці. Вони вимагали відшкодувати завдану моральну шкоду – 300 тисяч гривень.

Аварія трапилася поза межами залізничного переїзду чи інших місць, де можна переходити колії. У момент зіткнення хлопець перебував між рейсами та не реагував на звукові сигнали. Експертиза підтвердила, що в цей момент він був у стані наркотичного сп'яніння. В крові загиблого виявили метадон.

Правоохоронці закрили кримінальне провадження за фактом смерті хлопця через відсутність складу правопорушення у діях машиніста. Він не міг уникнути аварії, а загибель постраждалого настала через його необережність.

Зауважте Йшов назустріч колією: на Львівщині внаслідок наїзду потяга трагічно загинув чоловік

Батьки відсудили 300 тисяч гривень

Під час засідання представник Укрзалізниці просив суд відмовити у задоволенні позову батьків загиблого, позаяк працівники залізниці не були винними у його смерті. Однак суд вирішив, що відсутність вини машиніста та закриття кримінального провадження не звільняють від обов'язку відшкодувати моральну шкоду.

Суддя Сколівського райсуду Вікторія Курницька, дослідивши матеріали справи, задовольнила позов родини хлопця частково. Укрзалізницю зобов'язали виплатити матері та батьку по 150 тисяч гривень. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляції.