Йшов назустріч колією: на Львівщині внаслідок наїзду потяга трагічно загинув чоловік

Чоловік загинув на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.

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Пасажирський потяг на смерть збив чоловіка

Приблизно о 22.25, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції "Золочів" пасажирський потяг №60 сполученням "Київ – Чоп" наїхав на чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, потяг рухався у напрямку Києва, а пішохід йшов колією йому назустріч.

Чоловік отримав травми, які були несумісними з життям. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 49-річного місцевий житель.



Потяг збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини події.

Важливо! Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною загибелі людей є наїзд рухомого складу. Тож у поліції закликали усіх бути уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.



Пішохід йшов колією назустріч потягу / Фото поліції Львівщини



Внаслідок важких травм чоловік загинув / Фото поліції Львівщини