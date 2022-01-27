Намагався проскочити переїзд: на Львівщині легковик влетів під потяг

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, ДТП трапилася на регульованому переїзді. Там працювала сигналізація, однак не було чергового працівника.

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Легковик влетів під потяг

Моторошна аварія сталася приблизно о 00:30 на залізничному переїзді у селі Давидів Львівського району. Там зіштовхнулися автівка Chevrolet Cruze та 13-вагонний потяг сполученням Київ – Рахів.

За кермом легковика перебував 34-річний місцевий житель. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Однак автівка отримала низку пошкоджень.

Внаслідок аварії 3 потяги відбули із запізненням:

№ 95 сполученням Рахів – Київ на 01:22;

№56 сполученням Рахів – Київ на 00:36;

№7 сполученням Київ – Чернівці на 00:12.



Потяг зіштовхнувся з легковиком / Фото поліції Львівщини

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Водієві загрожує штраф

Правоохоронці склали на водія легковика адмінпротокол за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна".

Чоловікові загрожує 340 гривень штрафу або від 6 місяців до року позбавлення водійського посвідчення. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини ДТП,



Внаслідок аварії ніхто не постраждав / Фото поліції Львівщини