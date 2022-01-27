По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, ДТП произошло на регулируемом переезде. Там работала сигнализация, но не было дежурного работника.

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Легковушка влетела под поезд

Жуткая авария произошла примерно в 00:30 на железнодорожном переезде в селе Давыдов Львовского района. Там столкнулись автомобиль Chevrolet Cruze и 13-вагонный поезд сообщением Киев – Рахов.

За рулем легковушки находился 34-летний местный житель. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Однако автомобиль получил ряд повреждений.

В результате аварии 3 поезда отправились с опозданием:

№95 сообщением Рахов – Киев на 01:22;

№56 сообщением Рахов – Киев на 00:36;

№7 сообщением Киев – Черновцы на 00:12.

Поезд столкнулся с легковушкой / Фото полиции Львовщины

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Водителю грозит штраф

Правоохранители составили на водителя легковушки админпротокол за "нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой повреждение транспортных средств, груза, дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества".

Мужчине грозит 340 гривен штрафа или от 6 месяцев до года лишения водительского удостоверения. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

В результате аварии никто не пострадал / Фото полиции Львовщины