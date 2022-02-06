Авария на железной дороге произошла 5 февраля около полуночи на перегоне "Щирец – Николаев". На путях вне железнодорожного переезда застрял автомобиль Skoda Octavia.
Ранее Поезд протаранил микроавтобус на железнодорожном переезде в Харьковской области: есть погибший
На машину наехал поезд "Ивано-Франковск – Киев"
В это время по пути двигался поезд "Ивано-Франковск – Киев". Поезд из 12 вагонов наткнулся на машину.
К счастью, водитель и пассажиры легковушки быстро успели среагировать и выпрыгнули из машины. Так что пострадавших удалось избежать. Из-за аварии поезд задержался в пути на полчаса. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Недавно смертельная авария произошла на железной дороге в Одесской области
Отметим, что 3 февраля возле села Великодолинское в Одесской области произошла смертельная авария. Поезд наехал на автомобиль, внутри которого находился водитель. Мужчина погиб.
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Кратко о последних авариях во Львовской области:
- В Сокольниках, возле Львова, металлическая деталь от грузовика влетела в лобовое стекло легковушки. Пострадала пассажирка, ее госпитализировали.
- Во Львовской области 3 февраля произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и автомобиля Skoda. В результате аварии водитель легковушки погиб.
- На трассе Киев – Чоп столкнулись грузовики. Дорогу после этого усеяло бутылками с водкой и окнами