Как сообщают правоохранители, 37-летний водитель грузовика с полуприцепом переезжал железнодорожный переезд на запрещенный сигнал сфитлофора. Он протаранил шлагбаум и остановился на путях.
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Столкновения избежать не удалось
Машинист поезда применил экстренное торможение, но все равно столкнулся с грузовиком на путях.
ДТП произошло в городе Дубно Ровенской области / Фото Нацполиции
Поэтому 27-летний машинист с многочисленными травмами оказался в реанимации. У водителя грузовика обнаружил острую реакцию на стресс и повышенное давление.
Поезд въехал в грузовик на переезде / Фото Нацполиции
К счастью, никто из пассажиров поезда не пострадал. В грузовике людей, кроме водителя, не было. Как известно, водитель был трезв. Правоохранители уже открыли уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.
Машинист поезда оказался в реанимации / Фото Нацполиции
Укрзализныця сообщила, что локомотив поезда заменили и он отправился по маршруту, но с задержкой более 5 часов.
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