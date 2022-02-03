Авария произошла 3 февраля в 1 час ночи. По предварительной версии, 24-летний водитель Opel заехал на железнодорожный переезд.

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Смерть на железной дороге

Известно, что водитель автомобиля ехал с бешеной скоростью. Его не остановил даже шлагбаум, который на момент проезда поезда был опущен.



Водитель автомобиля на скорости вылетел под поезд / Фото Нацполиции

Opel протаранил меру предосторожности и на скорости вылетел на колею, где как раз ехал грузовой поезд. Молодой человек погиб на месте.



Парень ехал с большой скоростью и протаранил шлагбаум / Фото Нацполиции

Правоохранители осмотрели территорию, где произошло жуткое ДТП. Информацию о нем внесли в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства происшествия устанавливают.



Водитель авто погиб на месте / Коллаж 24 канала

Трагедия на Львовщине

В Пустомытах Львовской области 29 января произошло трагическое событие. Поезд смертельно травмировал двоих человек.

На месте происшествия погибла 41-летняя жительница Пустомыт. Другой пострадавший, 52-летний мужчина, умер в больнице.

Инцидент произошел с поездом №46 "Ужгород – Лисичанск". Авария произошла на перегоне "Щирец – Глинная Навария". Обстоятельства происшествия выясняют.

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