Инцидент произошел на улице Чкалова в Ирпене 30 января в 22:30. Маневровый поезд протаранил автобус "Богдан".

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Поезд врезался в маршрутку

На повороте из Ирпеня на "Автопарк" в маршрутный автобус врезался поезд. От удара "Богдан" отбросило на стоявший на обочине бетонный забор.

По предварительной информации, в салоне автобуса находился только водитель без пассажиров. Он получил травмы и был госпитализирован. Пока о состоянии мужчины ничего не известно.

ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ирпене: смотрите видео

Очевидец происшествия отметил, что на переезде есть светофоры. Однако вечером 30 января они не работали.

Поезд временно остановился на железнодорожном переезде. Движение по участку было временно заблокировано.

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Смертельное происшествие на кольцевой

Другое жуткое ДТП произошло 29 января на кольцевой дороге Киева. В результате столкновения двух легковых авто погибла 41-летняя женщина.

Водитель Volkswagen развернулась на трассе и выехала на полосу встречного движения. По ней как раз ехал BMW, в который она врезалась.

В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото Нацполиции

В происшествии женщина получила серьезные травмы. Ее забрала карета скорой, но в больницу так и не довезла – пострадавшая умерла.