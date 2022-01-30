К полицейским сообщение о ДТП поступило вечером 29 января. Правоохранителей проинформировали об аварии со смертельным исходом на Кольцевой дороге.
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Смертельная авария в Киеве
По предварительной информации, женщина, управляя автомобилем Volkswagen двигалась по проезжей части Большой кольцевой дороги. Впоследствии она совершила разворот влево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем BMW. Он ехал прямо в пределах своей полосы.
В результате ДТП водительница получила телесные повреждения различной степени тяжести. Женщину забрала карета скорой помощи. Там она, к сожалению, и умерла.
В Киеве произошла смертельная авария / Фото Нацполиции
Полиция начала уголовное производство
Полицейские по данному факту начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и причины ДТП.
Следователи начали уголовное производство / Фото Нацполиции
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