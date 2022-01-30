До поліцейських інформація про ДТП надійшла ввечері 29 січня. Правоохоронців проінформували про аварію зі смертельним наслідком на Кільцевій дорозі.

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Смертельна аварія у Києві

За попередньою інформацією, жінка, керуючи автомобілем Volkswagen рухалась по проїжджій частині Великої Кільцевої дороги. Згодом вона здійснила розворот ліворуч, виїхала на зустрічний напрямок руху та зіткнулась з автомобілем BMW. Він їхав прямо в межах своєї смуги.

Внаслідок автопригоди водійка отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Жінку забрала карета швидкої допомоги. Там вона, на жаль, і померла.



У Києві сталася смертельна аварія / Фото Нацполіції

Поліція розпочала кримінальне провадження

Поліцейські за даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події та механізм і причини ДТП.



Слідчі почали кримінальне провадження / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! На трасі Київ – Чоп у ніч на 30 січня сталася ДТП за участі рейсового автобуса з пасажирами. Водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги в кювет і перекинувся. Внаслідок аварії постраждали 14 людей.

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