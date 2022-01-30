В Одесі авто влетіло в опору рекламного щита: є загиблі

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася на вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською. У салоні автомобіля перебували 3 людей: 30-річний водій, та 29-річний та 31-річний пасажири.
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За даними поліції, водій не впорався з керуванням. На жаль, двоє людей загинули. Одного постраждалого госпіталізували у важкому стані.
Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.
Авто влетіло в опору рекламного щита / Нацполіція
Моторошна ДТП під Черкасами
- На Черкащині у неділю, 30 січня, сталася моторошна ДТП. За попередніми даними, легковик врізався у дерево. Трагедія трапилась о 5:30 ранку
- Внаслідок ДТП загинули 4 людей. За даними правоохоронців, загинув 24-річний водій авто та 3 пасажирів: дівчина та двоє хлопців віком 20 – 25 років.
- Окрім того, одного постраждалого госпіталізували. Наразі він перебуває у комі.
- На місце трагедії виїжджали три бригади "екстренки". Тіла загиблих довелося деблокувати.