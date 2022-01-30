В Одесі авто влетіло в опору рекламного щита: є загиблі

Правоохоронці розповіли, що аварія сталася на вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською. У салоні автомобіля перебували 3 людей: 30-річний водій, та 29-річний та 31-річний пасажири.

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За даними поліції, водій не впорався з керуванням. На жаль, двоє людей загинули. Одного постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих.



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