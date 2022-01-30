Правоохранители рассказали, что авария произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской. В салоне автомобиля находились 3 человека: 30-летний водитель и 29-летний и 31-летний пассажиры.

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По данным полиции, водитель не справился с управлением. К сожалению, два человека погибли. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас идет следствие. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.



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