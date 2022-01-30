Трагедія трапилась о 5.30 ранку під Черкасами. Попередньо відомо, що легковик врізався у дерево.

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Аварія забрала життя 4 людей

У ДТП загинув 24-річний водій авто і також дівчина та ще два хлопці віком 20 – 25 років. Окрім загиблих, також є потерпілий. Він у комі в лікарні, медики кажуть, що стан вкрай важкий.

Внаслідок зіткнення авто зім’яло. До вказаного місця виклику виїжджали три бригади "екстренки",

– повідомили лікарі.

Рятувальникам довелось деблокувати тіла загиблих. Причини ДТП встановлює поліція.

У моторошній ДТП загинули 4 людини / Фото Екстрена медична допомога

Моторошні ДТП в Україні