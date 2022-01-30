Трагедия произошла в 5:30 утра под Черкассами. Предварительно известно, что легковушка врезалась в дерево.
К теме Наезд внедорожника на двоих детей в Харькове: дело водителя под наркотиками передали в суд
Авария унесла жизни 4 человек
В ДТП погиб 24-летний водитель авто и также девушка и еще два юноши в возрасте 20 – 25 лет. Кроме погибших, также есть пострадавший. Он в коме в больнице, медики говорят, что состояние крайне тяжелое.
В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выезжали три бригады "экстренки",
– сообщили врачи.
Спасателям пришлось деблокировать тела погибших. Причины ДТП устанавливает полиция.
В жутком ДТП погибли 4 человека / Фото Экстренная медицинская помощь
Жуткие ДТП в Украине
- На трассе Киев – Чоп ночью 30 января произошло ДТП с участием рейсового автобуса с пассажирами. Из-за аварии пострадали 14 человек.
- Во Львове 28 января произошло жуткое ДТП – пьяный водитель Opel Vectra влетел в электроопору и перевернулся. Его 43-летняя пассажирка погибла в результате аварии.
- В Шевченковском районе Днепра произошло чрезвычайное происшествие. Там 2 автомобиля столкнулись из-за кошки.