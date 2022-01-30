Трагедия произошла в 5:30 утра под Черкассами. Предварительно известно, что легковушка врезалась в дерево.

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Авария унесла жизни 4 человек

В ДТП погиб 24-летний водитель авто и также девушка и еще два юноши в возрасте 20 – 25 лет. Кроме погибших, также есть пострадавший. Он в коме в больнице, медики говорят, что состояние крайне тяжелое.

В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выезжали три бригады "экстренки",

– сообщили врачи.

Спасателям пришлось деблокировать тела погибших. Причины ДТП устанавливает полиция.



​В жутком ДТП погибли 4 человека / Фото Экстренная медицинская помощь

Жуткие ДТП в Украине