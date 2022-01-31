Інцидент стався на вулиці Чкалова в Ірпені 30 січня о 22:30. Маневровий потяг протаранив автобус "Богдан".

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Поїзд врізався в маршрутку

На повороті з Ірпеня на "Автопарк" в маршрутний автобус врізався поїзд. Від удару "Богдан" відкинуло на бетонний паркан, що стояв на узбіччі.

За попередньою інформацією, в салоні автобуса перебував лише водій, без пасажирів. Він отримав травми і його госпіталізували. Наразі про стан чоловіка нічого не відомо.

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Очевидець події зазначив, що на переїзді є світлофори. Однак ввечері 30 січня вони не працювали.

Поїзд тимчасово зупинився на залізничному переїзді. Рух цією ділянкою був тимчасово заблокований.

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Смертельна автопригода на кільцевій

Інша моторошна ДТП сталася 29 січня на кільцевій дорозі Києва. Унаслідок зіткнення двох легкових авто загинула 41-річна жінка.

Водійка Volkswagen розвернулася на трасі й виїхала на смугу зустрічного руху. По ній саме їхав BMW, в який вона врізалась.



У Києві трапилася смертельна ДТП / Фото Нацполіції

В автопригоді жінка отримала серйозні травми. Її забрала карета швидкої, але до лікарні так і не довезла – постраждала померла.