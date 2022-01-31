Інцидент стався біля торгового комплексу "Нагорка" орієнтовно о 4 годині ночі. Водій намагався повернути в бік проспекту Гагаріна.

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Загорілося авто в Дніпрі

За попередньою інформацією, керманич Volkswagen не впорався з керуванням та на швидкості протаранив дерево. За лічені секунди після зіткнення, автомобіль спалахнув.

Автомобіль на швидкості протаранив дерево на повороті в Дніпрі
Автомобіль на швидкості протаранив дерево на повороті / Фото "Дніпро Зараз"

Момент ДТП зафіксували камери Ситуаційного центру Дніпра. Відомо, що в салоні авто перебувала також пасажирка.

Після зіткнення авто загорілося
Після зіткнення авто загорілося / Фото "Дніпро зараз"

На місці працювали рятувальники, які ліквідували пожежу. Медики забрали водія та його супутницю.

Момент ДТП зафіксували міські камери відеоспостереження
Момент ДТП зафіксували міські камери відеоспостереження / Фото "Дніпро Зараз"

У водія підозра на перелом таза, а в пасажирки Volkswagen перелом ноги. Їх обох госпіталізували.

Водій і пасажирка отримали травми, їх забрала швидка в лікарню
Водій і пасажирка отримали травми, їх забрала швидка в лікарню / Фото "Дніпро Зараз"

Авто в Дніпрі протаранило дерево та загорілося: дивіться відео

Моторошна ДТП біля Києва

На кільцевій дорозі Києва 29 січня сталася смертельна автопригода. 41-річна водійка Volkswagen померла дорогою до лікарні.

Водійка врізалась в авто після розвороту на Кільцевій дорозі Києва та загинула
У Києві трапилася смертельна ДТП / Фото Нацполіції

Відомо, що жінка розвернулася на дорозі та виїхала на зустрічну смугу, де врізалася в BMW. Внаслідок удару, водійка отримала серйозні травми, від яких померла в кареті швидкої.