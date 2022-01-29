Мовиться про перевірку всіх підвісних освітлювальних приладів. Її проведе «Вокзальна компанія» Укрзалізниці.

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Ввечері, за день до цього повідомлення, працівники дніпровського головного залізничного вокзалу не зовсім справилися з роботою. Річ у тім, що вони проводили планову заміну лампочок, але все пішло не за планом.



Люстра вокзалу, яка впала / Фото Укрзалізниці

Величезна люстра повалилася на підлогу та розбилася. На щастя, поряд не було людей і ніхто не постраждав. Проте інцидент набув неабиякого розголосу.



Місце, де була підвісна люстра / Фото Укрзалізниці

Багато обладнання вже застаріло

У компанії вказали на те, що перевірка буде позаплановою. Також вказали на те, що термін експлуатації частини обладнання підходить до завершення. Тому, мовляв, вимагає посиленої уваги працівників.

Хочу запевнити всіх пасажирів та відвідувачів вокзалів, що працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високий знос. Так, зокрема, діємо на упередження,

– зазначив Олександр Перцовський.

Також він згадав про те, що з поточного року ухвалили план оновлення інфраструктури. Він розрахований на 2022 – 2024 роки.

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