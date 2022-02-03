Аварія сталася 3 лютого о 1 годині ночі. За попередньою версією, 24-річний водій Opel заїхав на залізничний переїзд.

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Смерть на залізниці

Відомо, що керманич автомобіля їхав з шаленою швидкістю. Його не зупинив навіть шлагбаум, який на момент проїзду потяга був опущений.



Водій автомобіля на швидкості вилетів під поїзд / Фото Нацполіції

Opel протаранив захід безпеки та на швидкості вилетів на колію, де якраз їхав вантажний поїзд. Молодик загинув на місці.



Молодик їхав з великою швидкістю та протаранив шлагбаум / Фото Нацполіції

Правоохоронці оглянули територію, де сталася моторошна ДТП. Інформацію про неї внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини події встановлюють.



Водій авто загинув на місці / Колаж 24 каналу

Трагедія на Львівщині

У Пустомитах Львівської області 29 січня сталася трагічна подія. Потяг смертельно травмував двох людей.

На місці події загинула 41-річна жителька Пустомит. Інший постраждалий, 52-річний чоловік, помер у лікарні.

Інцидент стався з поїздом №46 "Ужгород – Лисичанськ". Аварія сталась на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Обставини події з'ясовують.

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