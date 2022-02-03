Аварія сталася 3 лютого о 1 годині ночі. За попередньою версією, 24-річний водій Opel заїхав на залізничний переїзд.

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Смерть на залізниці

Відомо, що керманич автомобіля їхав з шаленою швидкістю. Його не зупинив навіть шлагбаум, який на момент проїзду потяга був опущений.

Водій автомобіля на швидкості вилетів під поїзд
Водій автомобіля на швидкості вилетів під поїзд / Фото Нацполіції

Opel протаранив захід безпеки та на швидкості вилетів на колію, де якраз їхав вантажний поїзд. Молодик загинув на місці.

Молодик їхав з великою швидкістю та протаранив шлагбаум
Молодик їхав з великою швидкістю та протаранив шлагбаум / Фото Нацполіції

Правоохоронці оглянули територію, де сталася моторошна ДТП. Інформацію про неї внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини події встановлюють.

Водій авто загинув на місці
Водій авто загинув на місці / Колаж 24 каналу

Трагедія на Львівщині

У Пустомитах Львівської області 29 січня сталася трагічна подія. Потяг смертельно травмував двох людей.

На місці події загинула 41-річна жителька Пустомит. Інший постраждалий, 52-річний чоловік, помер у лікарні.

Інцидент стався з поїздом №46 "Ужгород – Лисичанськ". Аварія сталась на перегоні "Щирець – Глинна Наварія". Обставини події з'ясовують.

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