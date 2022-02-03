Як повідомляють правоохоронці, 37-річний водій вантажівки із напівпричепом переїжджав залізничний переїзд на заборонений сигнал сфітлофора. Він протаранив шлагбаум і зупинився на коліях.

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Зіткнення уникнути не вдалось

Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але все одно зіштовхнувся з вантажівкою на колії.



ДТП сталось у місті Дубно на Рівненщині / Фото Нацполіції

Через це 27-річний машиніст із численними травмами опинився у реанімації. У водія вантажівки виявили гостру реакцію на стрес та підвищений тиск.



Потяг в'їхав у вантажівку на переїзді / Фото Нацполіції

На щастя, ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. У вантажівці людей, окрім водія, не було. Як відомо, водій був тверезим. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху.



Машиніст потяга опинився у реанімації / Фото Нацполіції

Укрзалізниця повідомила, що локомотив потяга замінили і він відправився за маршрутом, але з затримкою понад 5 годин.

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