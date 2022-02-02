На місці події працювали правоохоронці. Вони встановили, що аварія в Дніпрі сталася 2 лютого вночі.

До теми Тіла застрягли у розтрощеному автомобілі: у Дніпрі трапилася смертельна ДТП

Смертельна аварія на Слобожанському

За попередньою версією слідства, 37-річний водій Chery Tiggo виїхав на перехрестя з порушенням - на червоне світло. У цей момент головною дорогою рухався автопоїзд Renault Premium з напівпричепом.



На перехресті у Дніпрі автомобіль врізався у фуру / Фото Нацполіції

Автомобіль на швидкості протаранив задню частину вантажівки. Водій легковика та пасажир, який сидів поруч, загинули на місці.

У салоні авто на задньому сидінні перебував ще один пасажир. Його з травмами відвезли до місцевої лікарні. 42-річний водій фури не постраждав.



Автомобіль затиснуло під вантажівкою / Фото ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП. Обставини події встановлюють. Момент зіткнення автомобіля з вантажівкою зафіксували камери відеоспостереження.

У Дніпрі Chery Tiggo протаранив вантажівку: дивіться відео

Небезпечні дороги в Дніпрі

Журналістка 24 каналу з'ясувала, які дороги в Дніпрі є найбільш небезпечними як для водіїв, так і для пішоходів. До переліку увійшли 12 вулиць, де впродовж 2021 року сталося найбільше автопригод із загиблими чи постраждалими.

Небезпечні дороги в місті Дніпро: інтерактивна мапа

На першому місці опинився якраз Слобожанський проспект. До трійки місць, де стається багато ДТП, потрапила також Набережна Перемоги й вулиця Богдана Хмельницького.